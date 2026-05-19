調查指星港企業對AI樂觀態度高於全球 遭供應鏈網絡攻擊比例亦居前列

昆士蘭保險（QBE）公布首份全球網絡風險與人工智能 （AI）調查報告，發現香港與新加坡的企業及科技領袖，對AI的潛力普遍感到非常樂觀，高於全球其他地區的同業；但港星分別有22%及18%企業並未購買網絡保險，應對風險計劃仍存缺口，香港與新加坡企業遭受供應鏈網絡攻擊的比率位居前列。

是次調查涵蓋來自歐洲、美洲、亞太地區及中東等15個市場，超過6,000名受訪者的經驗與觀點。調查顯示，香港企業及科技領袖有96%受訪者，預期該科技在未來2年將帶來正面影響，新加坡亦達97%。

超過三成企業曾遭與供應商相關攻擊

不過調查指，全球約有38%企業曾遭受與供應商相關的攻擊，而在香港與新加坡，有關比例更分別高達43%及42%。調查亦指出，目前近三分之二香港企業，及超過四分之三新加坡企業，均對供應商使用AI所衍生的風險感到擔憂。

近兩成星港企業因網絡事件業務中斷

調查另指，約有18%香港企業和19%新加坡企業，曾因網絡事件導致業務中斷一天或以上，相較之下，全球企業的有關比例為21%。調查又顯示，有13%香港企業及15%新加坡企業並未就網絡事件制定應對計劃，而全球企業中亦有14%表示並未制定相關計劃。

昆士蘭保險亞洲網絡主管Sam Russell-Vick表示，由於攻擊者會利用企業與供應商的合作關係所衍生的弱點進行攻擊，因此企業不能再只著眼於自身的網絡防禦，必須考量供應商的網絡漏洞。