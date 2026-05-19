滙豐預告再開財富中心 「每間每日平均接待逾100場客戶」

滙豐致力成為亞洲最大的財富經理，並針對高端客群積極開設財富中心。滙豐香港零售銀行及財富管理零售業務主管彭淑貞表示，去年滙豐卓越尊尚客戶總人數及新增人數按年均錄得雙位數升幅；預告繼開設第5家卓越尊尚財富中心後，未來將再增設該類中心。保險為財富管理業務重要的一環，去年滙豐保險業務表現理想，其中躉繳保單平均保費達400萬美元以上，高於市場十倍。

邁向亞洲最大財富經理

彭淑貞稱，去年每間財富中心每日平均接待逾100場客戶會面。至於其網絡策略，首要是配合集團和香港的財富管理業務策略，邁向成為亞洲最大的財富經理，因此該行投放更多資源開設財富中心，亦將持續增聘客戶經理和財管專家，以及投資科技，簡化工作流程及利用AI協助前線員考牌，事實所見員工因此成功考牌的速度加快了一半。

除了財富中心，該行將繼續投資發展整體分行網絡，結合面對面服務與數碼便利，未來數月就會展開中環滙豐總行大廈3 樓分行的大型翻新工程，並於銅鑼灣開設全新概念旗艦分行，予以客戶融入生活與社區的銀行服務新體驗。

較多客戶買入多元資產基金

面對地緣政治局勢緊張，彭淑貞指3月至4月初，客戶是較為觀望，但客戶現已恢復此前取態，對理財依然活躍，以基金產品為例，較多客戶買入多元資產基金，也有買入美股相關的股票基金或結構性產品。

滙豐在香港開設的第五間卓越尊尚財富中心於今日正式開幕。該中心位於國際金融中心二期58 樓，面積近1.3萬平方呎，設有34間會議室及座擁維港海景的多用途空間。而去年至今，該行已先後新增三間財富中心。

擬推傳承相關新保險產品

另外，滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，滙豐去年的躉繳保單平均保費達400萬美元以上，較市場平均水平高出10倍，主要受惠人口老化，客戶越為着重尋求財富累積及保障，以及退休後安排。

她對今年本港保險市場增長表示樂觀，因亞洲經濟增長強勁，且一項有關中東及亞洲傳承的調查顯示，共有99億美元淨財富，當中有58億美元尚未安排傳承計劃，為保險市場的一大機遇。有見及此，滙豐將推出傳承相關新保險產品。她又指香港作為國際金融中心，除香港和內地客戶外，亦能吸引國際客戶來港投保，故相信滙豐的在岸或離岸保險業務可望有不俗表現。

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