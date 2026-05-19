滙豐IFC財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔

滙豐第五間卓越尊尚財富中心今日正式開幕，出任該行代言人的「正義女神」佘詩曼驚喜現身。在與滙豐香港零售銀行及財富管理零售業務主管彭淑貞對談環節中，佘詩曼回憶自己與滙豐的關係始自兒時，話說自己從小住在美孚新邨，不論美孚發展到哪一期，總看到滙豐銀行和那熟悉的標誌和獅子。

需客戶經理幫她「錢揾錢」

她還透露了一些小時候趣事，婆婆帶她到銀行，見婆婆拿着紅簿仔，自己當年又看到滙豐的電視廣告話打開紅簿仔會發光，於是偷偷拿了婆婆的紅簿仔並躲進被窩裏將此打開，結果當然沒發光。她又說，小時當自己長得夠高，能撳到銀行的按鈕時，就極力要求媽媽讓她撳制，到現今仍很記得那些往事。直至現在，有一次發現遺失了提款卡，於是前來這家財富中心處理，方知提款已不需使用提款卡，只要開手機APP，人臉認證後就能提現，今日當場亦有教其同事這個操作。

佘詩曼曾在廣告中扮演過滙豐的客戶經理，她有感當然沒該行客戶經理那麼專業，他們的判斷力很高，且很快和很準確，前瞻性亦很強，並給予大家很大信心。她說，「邊個唔想錢揾錢呀? 但並非個個都識，我就唔識喇!」所以需要滙豐的客戶經理幫她「錢揾錢」，這是十分重要。對於國際跨境服務體驗方面，她認為服務最緊要「快、靚、正」，不要太複雜，能簡單操作。

去年卓越尊尚客戶錄雙位數升幅

新開幕的卓越尊尚財富中心位於國際金融中心二期58樓，面積近13,000平方呎，設有34間會議室及座擁維港海景的多用途空間，為客戶提供財富規劃及舉辦專屬體驗活動；該中心5月及6月的預約時段現已全數額滿。此外，以去年至今計，滙豐已先後新增三間財富中心。

滙豐香港零售銀行及財富管理零售業務主管彭淑貞表示，該行發展財富業務的願景，不止於提供投資建議與產品，更重視為客戶提供更私人、貼心、且尊尚的體驗，而IFC的財富中心進一步提升該行在核心商業區的服務能力，以應對客戶日益增長的需求。她又指，2025年滙豐卓越尊尚客戶總人數及新增人數按年均錄得雙位數升幅；同時，因應大眾對健康的關注提升，亦與滙豐保險攜手合作，在協助客戶進行財富規劃的同時，提供增值健康與養生服務。

料「健康+財富」策略持續發展

滙豐提到，中心毗鄰設有以「煥活」（Rejuvenate）為主題的健康管理中心，提供非入侵式保健服務，包括與第三方夥伴PicoLabb合作的度身訂造「RejuvenaZone」——配備採用專利PVA皮米光學技術；同時亦提供深層軟組織療程及全面健康評估。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，隨著亞洲經濟穩健增長、跨境流動性提升，以及市場對財富與身心健康的關注日益增加，相信「健康 + 財富」這策略將持續加速發展；加上該行具備承保高額保單的能力（2025年躉繳保單平均保費達400萬美元以上），讓其更有優勢在客戶財富旅程的每個階段提供支援。

