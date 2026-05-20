Meta本周啟動裁員一成 新加坡員工率先收到被裁通知 抵銷AI開支

Meta本周三（20日）啟動新一輪裁員，削減約一成人手，據《彭博》報道，新加坡員工率先收到被裁通知電郵。另外Meta計劃將約7,000名員工重新分配至AI相關崗位，重點研發AI代理及應用程序。

新加坡Meta員工 凌晨4時收到裁員通知

Meta於周三上午開始通知全球各地受裁員影響員工，率先收到裁員電郵通知是新加坡員工。受影響的新加坡Meta員工在當地凌晨4點收到電郵通知。根據一份Meta內部備忘錄，歐洲和美國的員工預計將在各自時區的清晨時段收到裁員通知。

全球裁員8000人 估計僅節省約30億美元

Meta執行長朱克伯格已將發展AI為集團首要任務，投入所有資源以追上Google及OpenAI等對手的步伐。Meta對AI領域投入龐大投資，亦引發投資者憂慮最終或無法取得回報。

雖然Meta將裁員描述為可抵銷AI投資成本的機會，但據Evercore的分析師估計，今次裁員8,000人只能節省約30億美元。目前Meta正投入數以千億美元計的資金，招攬人才及興建基礎設施，以開發驅動聊天機器人與各類消費功能的語言大模型。今年Meta預計資本開支或達到1,450億美元，集團料仍會在AI領域投入數千億美元。

7000員工至AI崗位 企業架構將更趨「扁平化」

報道指，Meta首席人力資源官Janelle Gale在周一發出的內部備忘錄中指出，約有7,000名員工將被調往多個新團隊，專注開發AI代理及相關應用程序，以應對來自Google及OpenAI的激烈競爭。Gale表示，新的企業架構將更趨「扁平化（Flatter）」，意味團隊規模亦會縮小。