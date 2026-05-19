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Meta據報調配7000員工至AI崗位 本周擬裁員一成 抵銷AI開支

商業創科
更新時間：15:41 2026-05-19 HKT
發佈時間：15:41 2026-05-19 HKT

據彭博引述內部備忘錄指出，Meta計劃將約7,000名員工重新分配至AI相關崗位，重點研發AI代理及應用程序。同時，為提升效率並抵銷AI領域的巨額投資，Meta預計本周三（20日）啟動新一輪裁員，削減約一成人手。

組建新團隊研發AI代理

報道指，Meta首席人力資源官Janelle Gale在周一發出的內部備忘錄中指出，約有7,000名員工將被調往多個新團隊，專注開發AI代理及相關應用程序，以應對來自Google及OpenAI的激烈競爭。Gale表示，新的企業架構將更趨「扁平化（Flatter）」，意味團隊規模亦會縮小。

事實上，集團行政總裁朱克伯格已將AI列為Meta的首要任務，重新調配團隊與資源，專注投入該新興技術。目前Meta正投入數以千億美元計的資金，招攬人才及興建基礎設施，以開發驅動聊天機器人與各類消費功能的語言大模型。

另外，Meta早前已向員工預告，將於周三裁減約10%的人手，涉及約8,000名員工。公司解釋，此舉是為了提高效率，並「抵銷」在AI領域的其他投資成本。消息指，Meta已鼓勵北美員工在周三當天居家辦公。

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