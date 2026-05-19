Google夥黑石建AI雲合資公司  提供專用自研晶片 加劇與Nvidia競爭 

Alphabet旗下Google及全球私募股權巨頭黑石集團（Blackstone）宣布，雙方將利用Google的專用晶片，合資成立一家AI雲端業務企業。此舉將是Google迄今為止對外銷售自研晶片並實現商業化變現的最大一次嘗試，並加劇其與Nvidia之間的競爭。

據《華爾街日報》報道，合資企業目標是在2027年上線500兆瓦（MW）的算力，大約相當於一座中型城市用電量，未來還將大幅提升算力規模。報道又提到，目前大多數龍頭AI公司至少在一定程度上依賴CoreWeave的計算基礎設施，而後者使用的是Nvidia晶片。

Google資深高層出任CEO

Google將向該合資企業提供硬件、軟件和服務，其中硬件包括被稱為張量處理單元（TPU）的Google專用晶片；而Google資深高層Benjamin Treynor Sloss 亦將出任新公司的行政總裁。

至於黑石集團將率先投入50億美元股權資金，並將持有合資企業多數股權，預計將支持約250億美元的算力投資（包括槓桿）。知情人士透露，Google和黑石集團已經確定了可能成為該合資企業一部分的數據中心，其中一些數據中心亦正在建設之中。