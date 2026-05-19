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陳浩濂稱港私募管理資產規模亞洲第二 僅次內地

商業創科
更新時間：11:28 2026-05-19 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-19 HKT

財庫局副局長陳浩濂於大中華區私募股權投資高峰會致辭時表示，香港私募管理資產規模亞洲第二，僅次於內地，截至4月底，香港有限合夥基金（LPF）註冊數目已達1,682隻，按年增長50%，隨着全球投資者追求分散投資與抗風險能力，香港作為亞洲私募投資門戶的角色日益重要。

他表示，在一國兩制背景下，香港成為連接中國與全球的「超級聯繫人」與「超級增值人」，搭建東西方機遇橋樑，特區政府致力為私募股權和風險投資企業提供有利環境，在監管方面致力維持清晰、穩健且具支持性的監管框架 。

鼓勵另類資產基金來港上市

陳浩濂表示，港府鼓勵另類資產基金來港上市，去年12月，首隻獲條件認可的上市另類資產基金已批出，將擇機上市；強積金當局亦確認，強積金可投資於已獲批上市的私募基金，擴大投資者基礎。

吸引資本方面，陳浩濂指，今年首四個月，新資本投資入境計劃接獲3,590宗申請，預期總投資額約1,080億元。

稅務優惠方面，陳浩濂指出，政府正制訂方案進一步優化稅惠制度，如擴大稅惠覆蓋範圍至養老基金、特定基金等；新增私人信貸、數字資產、貴金屬等合資格投資項目；取消基金須獲金管局認可的要求等，相關稅務修訂條例擬於下月提交立法會，目標2025/26課稅年度正式實施。

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