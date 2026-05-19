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黃仁勳料中國最終放行H200進口 感覺「隨著時間推移 市場會開放」

商業創科
更新時間：10:58 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:58 2026-05-19 HKT

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳早前隨同美國總統特朗普訪華後首度公開發話，預期中國當局最終將會允許進口美國的AI晶片。他直言，雖然中方正權衡對本土市場的保護，但感覺「隨著時間推移，市場將會開放」。

稱中美曾討論H200供應

黃仁勳周一（18日）接受彭博訪問時指出，其本人並未直接與中方官員討論銷售H200晶片的事宜，但承認該議題在中美兩國官員的討論中確實有被提及。

特朗普早前返回華盛頓途中亦曾表示，關於H200晶片的事宜「確實有出現過，我認為會有進展」。不過，特朗普亦補充，中方目前尚未批准採購H200，主因是中方希望優先發展自己的技術。

儘管英偉達早前曾預測其AI晶片在中國市場的銷售額可能為零，但黃仁勳曾評估，中國市場對英偉達而言是價值500億美元的商機。英偉達將於美東時間周三公布最新業績，投資者將密切關注中國市場前景的最新評估。

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