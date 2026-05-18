長科旗下順譜醫藥科技委任陳麗娟為營運總監 監督環球業務營運

長江生命科技（775）旗下附屬公司順譜醫藥科技（Sequencio Therapeutics）宣布，委任陳麗娟（Emily Tan）為營運總監。長科指，陳麗娟於生物製藥領域累積逾30年豐富經驗，日後將監督公司環球業務的營運，並全力推動實踐各項研發項目。

曾任職多家醫藥機構 將推進癌症疫苗研發

長科表示，陳麗娟在加盟順譜醫藥科技前，曾於多家跨國製藥企業、頂尖醫藥合約研發機構及創新生物科技公司任職，往績卓越，指她在臨床開發、營運管理、品質監控、法規執行及商業策略範疇均具備深厚專業知識。

陳麗娟加入長科前，於生物製藥研發公司艾昆緯（IQVIA）擔任商務拓展高級副總裁，負責領導該公司的亞太區商業事務，協助客戶制訂及執行引進市場的環球整合策略。

長科杜健明：為下一階段發展作好準備

長科副總裁及科學總監杜健明表示，陳麗娟同時兼具卓越營運能力、豐 富臨床開發經驗，以及區域與環球領導才能，她的加盟將進一步壯大順譜醫藥科技的管理團隊，有助推進長科的研發項目，並建立更穩健的營運基礎，為下一階段的發展作好準備。

陳麗娟表示，十分榮幸能夠在順譜醫藥科技發展的關鍵階段加入團隊，期望在 公司堅實的科研基礎上，進一步加強營運能力，並支持研發項目持續推進。

長科介紹，陳麗娟先後於中國生物科技初創公司躍賽生物科技（Unixell Biotechnology）、畢諾濟生物（Bennu Biotherapeutics）及原啟生物（Oricell Therapeutics）出任高級管理層要職，期間成功拓展營運規模，並主導多項全球新藥臨床試驗申請（IND）及由中國 研究者發起的臨床試驗（IIT）之提交。此前，她亦曾於 PAREXEL、Syneos及輝瑞（Pfizer）出任領導職務。

陳麗娟擁有新加坡國立大學藥劑學榮譽理學士學 位，以及倫敦衞生與熱帶醫學院流行病學理學碩士學位。

順譜醫藥科技為長科旗下新一代治療性癌症疫苗研發平台，這些疫苗旨在激活患者自身的免疫系統，在確保良好安全性同時，實現持久穩定之病情緩解，從而應對現行標準療法的關鍵局限。