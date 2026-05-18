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中銀大專生客戶按年升逾兩成 股票及基金資產升幅顯著

商業創科
更新時間：16:09 2026-05-18 HKT
發佈時間：16:09 2026-05-18 HKT

中銀香港（2388）宣佈，年輕品牌「理財TrendyToo」聯同多間大專院校學會舉辦互動式講座及校園路演外，更推出理財互動遊戲「理財師兄TrendyChat」，以輕鬆有趣方式向年輕人傳授理財知識和提升防騙意識。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，截至今年3月底，該行18至25歲大專生客戶數目按年上升逾兩成，投資資產總值亦按年上升五成，當中以股票及基金升幅最為顯著。

推理財互動遊戲及「心事台」

該行表示，理財互動遊戲「理財師兄TrendyChat」已正式上線，讓年輕用戶透過模擬真實生活場景進行財務決策，助其分析自身理財知識水平，瞭解個人理財認知缺口，並提供針對性的理財建議。同時，更設立線上「理財心事台」，方便年輕客戶提出理財疑問，並定期邀請不同理財專家拆解時下年輕人最關注的理財疑難。

此外，中銀香港「理財TrendyToo」推出限時迎新禮遇，由即日起至6月30日，合資格新客戶成功開立綜合理財賬戶，可享高達1,588 元迎新賞，登記並完成指定理財任務更可獲取抽獎機會，獎品包括周殷廷演唱會門票2張。

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