渣打管理層換班 文諾思出任財務總監 另任譚陸潔為營運總監

渣打（2888）今日（18日）宣佈，現年50歲的文諾思（Manus Costello）將獲委任為集團財務總監，並加入董事會擔任執行董事，但須待監管部門批准；目前將出任暫任集團財務總監，即時生效。公告提到，文諾思將居於倫敦，並直接向集團行政總裁溫拓思匯報。

文諾思於2024年4月加入渣打出任投資者關係環球主管，而在加入渣打前，已於股票研究方面擁有25年經驗，包括曾為Autonomous的創始合夥人兼環球研究主管。

關於本次委任，溫拓思指出，文諾思自加入渣打以來，已為渣打的策略定位及持份者溝通作出重大貢獻，並展現其嚴謹的企業家思維。他相信，隨着渣打邁進下一增長階段並致力於實現中期財務目標，是次委任將進一步惠及渣打。

另外，渣打亦宣佈委任譚陸潔（Tanuj Kapilashrami）為營運總監，委任即時生效，並將推動集團的增長及轉型議程。營運總監將負責監督策略及整個集團的轉型，確保企業職能嚴謹有序地交付並具備韌性。譚陸潔於2017年加入渣打，自2021年起擔任集團管理團隊成員，並繼續向溫拓思匯報。