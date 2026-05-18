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內地4月城鎮調查失業率降至5.2% 創3個月新低

商業創科
更新時間：11:19 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:19 2026-05-18 HKT

國統局公布，今年首4個月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。單計4月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，較3月份下降0.2個百分點，並創3個月新低。

按戶籍劃分，4月份本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為5%，當中外來農業戶籍勞動力調查失業率同為5%。

上月31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，按月下降0.1個百分點。工時方面，全國企業就業人員周平均工作時間為48小時。

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