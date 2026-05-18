投資署稱政府今年助310企攻港 逾半得益「內地企業出海專班」

投資推廣署署長劉凱旋昨日表示，中美兩國元首會晤後，全球供應鏈布局已發生根本性改變。美國不再視中國為低成本生產地，促使環球企業轉向東南亞及非洲等市場。她又透露，今年截至5月初，署方已協助約310間企業在港開設或擴展業務，其中超過五成得益於「內地企業出海專班」，帶來逾260億元的首年直接投資額。雖然中東局勢緊張，導致能源價格高企影響企業營運成本，但同時卻為香港製造機遇，讓更多人才及資金引入香港。

中東資金正增加對港投資

針對中東局勢，她在電台訪問時指出，雖然衝突影響運輸及中小企，但香港能順勢而為。中東資金為尋求穩健落腳點，正增加對香港的投資。同時，以往以迪拜為中東樞紐的中亞及英國資金，現正重新考慮，為香港帶來吸納資金和國際人才的契機。

對今年引資達標表示樂觀

劉凱旋又稱，對於特首《施政報告》兩年引進1,200間企業的指標，去年已協助約560間企業，對今年達標甚至超額完成表示樂觀。此外，北部都會區發展及大宗商品交易中心建設，正成為香港吸引外資的全新核心優勢。

她強調，現時招商引資不能單靠低稅制及普通法優勢，因為許多國家也具備類似條件。香港的制勝關鍵在於不斷推出新政策與新平台，例如即將優化的財資中心、家族辦公室政策，以及大宗商品和綠色航空燃油的稅務優惠。

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