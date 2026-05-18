中海化學稱海南業務不受關稅影響 受惠地緣政治緊張推升尿素價
更新時間：09:56 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:56 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:56 2026-05-18 HKT
中國海油集團旗下化肥公司中海石油化學（3983）於海南設立全資子公司海洋石油富島公司，負責主要生產尿素、甲醛等化肥產品。海洋石油富島公司相關負責人表示，海南雖實施封關運作，但是旗下所有產品都是境內生產、境內流通，銷往內地其他地區不涉及關稅問題。
該負責人表示，海南實施封關運作，主要針對的是境外商品入島管理，而公司屬於境內企業向境內區域銷售，完全適用國內流通規則，因此不需要繳付額外的關稅。他續指，即使有進口原料參與生產，只要在本地加工後增值達到20%或30%，同樣享受免徵關稅政策。
甲醛產品售價曾上調至每噸3500元
自中東戰事爆發以來，作為化肥生產主要原料的天然氣價格亦隨油價上漲。海洋石油富島公司相關負責人說，今年3月以來，受國際油價走高影響，原料採購成本確有上升，旗下甲醛的產品銷售價格曾向上調整，曾於3月曾達每噸3500元（人民幣，下同），目前回落至每噸3000元。
談及現時內地的尿素產品市場，上述負責人表示，目前國內尿素供應比較充足，價格整體處於穩定狀態，而近期國際因地緣政治緊張的問題，運輸受阻，價格有明顯上漲。惟他亦坦言，高價格有助公司盈利表現。
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