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中銀人壽去年保費收入大增五成 料未來延續高增長

商業創科
更新時間：09:37 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:37 2026-05-18 HKT

中銀香港（2388）各類投資產品持續火熱。中銀人壽執行總裁鄧子平對今年業績維持審慎樂觀，去年保費收入增幅高達五成，他預期能延續高增長態勢。

深圳試辦跨境養老

鄧子平指出，隨着銀髮經濟崛起，預計保障類產品需求進一步升溫。他提到，今年將推出涵蓋英鎊、澳元等多元貨幣的線上短期儲蓄保險，滿足留學家庭需求；同時優化升級重大疾病保障產品。養老金融方面，集團選定深圳作為跨境養老先行試點，短期內推出試點項目，並已將網上儲蓄保險投保年齡提高至74歲。

人民幣及黃金類資產備受追捧

除保險外，其他投資產品亦保持熱度。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指出，客戶環球資產配置意識明顯提升，人民幣、澳元及黃金類資產備受追捧。貸款方面，隨着貸款利率持續走低，除住宅按揭外，私人貸款、保單融資等個人融資產品需求全面回暖，他看好今年個人銀行整體貸款業務實現增長。

該行對今年金融市場走勢維持審慎樂觀，周國昌表示，內地經濟開局向好，香港各行業復甦有序，但環球息口及地緣政治仍存不確定性。低息環境雖對淨利息收入構成壓力，但中銀香港透過持續優化存款結構，鞏固了核心客戶基礎，抵銷部分經營壓力。

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