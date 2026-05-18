中銀人壽去年保費收入大增五成 料未來延續高增長
更新時間：09:37 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:37 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:37 2026-05-18 HKT
中銀香港（2388）各類投資產品持續火熱。中銀人壽執行總裁鄧子平對今年業績維持審慎樂觀，去年保費收入增幅高達五成，他預期能延續高增長態勢。
深圳試辦跨境養老
鄧子平指出，隨着銀髮經濟崛起，預計保障類產品需求進一步升溫。他提到，今年將推出涵蓋英鎊、澳元等多元貨幣的線上短期儲蓄保險，滿足留學家庭需求；同時優化升級重大疾病保障產品。養老金融方面，集團選定深圳作為跨境養老先行試點，短期內推出試點項目，並已將網上儲蓄保險投保年齡提高至74歲。
人民幣及黃金類資產備受追捧
除保險外，其他投資產品亦保持熱度。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指出，客戶環球資產配置意識明顯提升，人民幣、澳元及黃金類資產備受追捧。貸款方面，隨着貸款利率持續走低，除住宅按揭外，私人貸款、保單融資等個人融資產品需求全面回暖，他看好今年個人銀行整體貸款業務實現增長。
該行對今年金融市場走勢維持審慎樂觀，周國昌表示，內地經濟開局向好，香港各行業復甦有序，但環球息口及地緣政治仍存不確定性。低息環境雖對淨利息收入構成壓力，但中銀香港透過持續優化存款結構，鞏固了核心客戶基礎，抵銷部分經營壓力。
最Hit
智理財 ‧ 懂消費
1小時前
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
2026-05-16 18:03 HKT
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住 始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
2026-05-15 17:43 HKT
東涌六旬男途人捱的士撞 送院不治
1小時前