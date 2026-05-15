華僑銀行料美國聯儲局今年第四季減息0.25厘 本港住宅樓價全年升8.5%

市場關注美國聯儲局候任沃什（Kevin Warsh）上場後的利率走向，華僑銀行香港經濟師姜靜表示，維持預期聯儲局今年減息一次0.25厘，並在第4季發生，1個月港元拆息將企於2.65%。本港住宅樓價方面，她料全年上升8.5%。

短期通脹預期雖稍升

姜靜稱，儘管美國最新CPI和PPI數據較預期熱，但關注通脹壓力會否擴散到其他更廣泛的消費層面，以及通脹預期是否仍處於穩定狀態。 目前而言，短期通脹預期雖稍升，惟中長期的通脹預期仍相當穩定，而且若油價全年維持高企，可能影響經濟增長及就業市場，或予以減息空間，故仍料美國全年減息一次，並料港匯至年底將維持現水平，1個月及3個月港元拆息將分別處於2.65%和2.8%。

料整體住宅樓價指數基準預測全年漲幅8.5%

至於本港樓市，她相信住宅物業市場已從去年下半年起的早期周期復甦演變為今年初更持久的上漲趨勢，主要由於用家需求改善、部分投機資金回流、市民負擔能力改善和政策支持等因素。然而，樓價升幅仍將取決於今年的利率水平及物業市場的動態，所以目前對整體住宅樓價指數的基準預測全年漲幅為8.5%。

有關商業房地產市場，她指部分正在選擇性地改善，包括甲級寫字樓及零售商舖，特別是在香港的核心地區；同時亦見非常正面的訊號，例如核心地區寫字樓的租賃需求增加，以及近數月零售銷售出現強勁反彈。不過，有些因素仍拖累商業房地產市場的前景，包括供應過剩，以及租金回報依然有限，因此目前難言該市場已見底。

中美雙方言論緩和

就中美的習特會，姜靜表示，目前尚待更多細節，不論是貿易、關稅、投資協議等等，但認為會面很具建設性，似乎中美已進入戰略穩定的新階段。她指中美雙方的言論顯出緩和的訊號，這關係著長期的經濟關係，故認為兩國貿易緊張最差情況已過，並進入穩定的新階段，這有利營商環境。然而，目前金融市場更加碎片化以及投資組合多元化的趨勢將不會停止。整體而言，香港處於有利位置，可從中受惠。