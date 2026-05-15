IMF肯定港經濟持續復蘇 讚「超級聯繫人」地位 陳茂波：商廈市道已趨穩

國際貨幣基金組織（IMF）代表團完成2026年第四條磋商討論，並於今日（15日）發表初步總結。IMF代表團指出，受惠於科技相關出口表現強勁、私人需求逐步改善，以及金融市場活動反彈等利好因素，香港經濟持續復蘇。再次肯定香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」的角色，尤其是在主要股權集資中心及領先的離岸人民幣業務樞紐方面。代表團亦認同包括發展北部都會區等各項政策措施有助本港發展創科和高增值服務，支持經濟增長和結構轉型。

在金融體系方面，IMF認為香港銀行維持資本充足、流動性穩健及盈利狀況良好，具公信力的聯繫匯率制度依然是維持宏觀經濟和金融穩定的合適基石。此外，代表團亦讚揚當局為加強非銀行金融機構監察框架所作出的努力，尤其是擴大風險評估範圍及進行針對性壓力測試，令風險預警能力得以提升。同時，代表團指出，香港金融策略施行有道，加上穩健的系統性監管，具備優越條件進一步推進數字金融和可持續金融發展。

港經濟第一季強勁擴張

對於IMF的評估，財政司司長陳茂波表示歡迎，並指香港經濟在今年第一季強勁擴張，展望未來在全球對人工智能相關電子產品需求強勁、訪港旅客增長及跨境金融活躍下，經濟增長前景正面。

針對報告中關於本港商業房地產的意見，陳茂波解釋，新冠疫情後環球商業房地產市場普遍面對挑戰。特區政府近年已採取了一系列穩定市場的政策措施，包括暫停出售商業用地、鼓勵發展商把空置的合適寫字樓改作學生宿舍用途等。目前本港商業房地產市道已趨穩定，交投與承租量大幅上升，價格與租金均趨向平穩。

政府加大基建開支 發展北部都會區

至於財政狀況，陳茂波指出強化財政整合計劃正按預期有序推進。按2026至27年度《財政預算案》的中期預測，未來五年的經營帳目均會錄得盈餘，反映開源節流措施正取得成效。而非經營帳目在這段期間仍存在赤字，使綜合帳目在未計及發行及償還債券款項下錄得赤字，主要是由於政府加大基建開支的投入，以加快發展北部都會區。