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王維基解畫減價戰屬別無選擇 「收風」料惠康百佳年底前合併 HKTVmall正搶市佔率

商業創科
更新時間：20:10 2026-05-14 HKT
發佈時間：20:10 2026-05-14 HKT

香港科技探索（HKTV，1137）創辦人、「魔童」王維基近期掀起減價戰，撰文解釋因為兩大超市盛傳合併，並引述其朋友的消息指，預計今年底前成事，屆時將出現一家市佔率達65%的巨型超市。他稱，旗下HKTVmall正盡快將市佔率從10%提升至20%，否則「所有香港人都係輸家」。

揭兩超市市佔率65%

王維基在社交平台稱，收到很多人問為何此時打價格戰，「點解夠膽同兩大超市對着幹？因為別無選擇！」他指出，近期市傳惠康洽購百佳，如屬實將促致本港只剩下一家超市集團，並揭露兩大超市的市佔率高達65%，屆時「對所有供應商、消費者和其他大小競爭對手，都是百害而無一利。」

王維基稱，當兩大超市合併，市佔率高達65%，「天下將會大亂」。（網上截圖）
王維基稱，當兩大超市合併，市佔率高達65%，「天下將會大亂」。（網上截圖）

惠康母企招聘M&A高層

他認為有關傳聞並非無的放矢，引述他律師朋友的消息，預計兩大超市合併將於年底前成事。文中又展示惠康母公司DFI零售集團的招聘廣告，目前正在招聘併購高級經理（M&A Senior Manager ），為執行合併工作組織團隊。

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HKTVmall爭取市佔率從升至20%

王維基表示，HKTVmall目前可以做的是，盡快擴大其市場佔有率，由現時的10%增至20%，「如果唔係，天下將會大亂」，並笑稱：「或者百佳嘅同事應該同我同一條船。」

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王維基揚言全年鬥減價

近日HKTVmall不斷推「鬥減價」優惠，王維基早前形容公司的年度晚宴，是一場「誓師大會 」，公開表明減價戰將一直打到年底，「個個星期都要做85折。」

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