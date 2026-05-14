OpenAI籲建構全球AI治理機構 由美國主導並吸納中國

據彭博報道指，OpenAI提議建立一個由美國主導並納入中國的全球人工智能治理機構。OpenAI全球事務副總裁Chris Lehane周三在被問及中美元首會晤時指，美國有機會利用在人工智能技術上的領先優勢，推動建立一個全球治理機制，以打造更安全和更具韌性的系統。

Lehane向記者表示：「在某種程度上，人工智能超越了許多現有或傳統的貿易議題，我們有機會真正開始在全球範圍內構建一些東西，並讓中國在內的世界各國都可能參與其中。」

類似國際原子能機構

Lehane表示，這樣的機構可能類似於國際原子能機構，該機構包括中國在內，並為核能發展制定全球安全標準，以防止核武器擴散。他說，建立該組織的一種方式是將美國商務部的人工智能標準和創新中心，與世界各地正在建立的AI安全機構連接起來。

雖然Lehane表示OpenAI在華盛頓提出了連接人工智能安全機構的構想，但尚不清楚特朗普政府是否贊成涵蓋中國。

