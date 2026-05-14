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LinkedIn據報計劃裁員5% 900名員工料受影響 全球科技業逾10萬人失業

商業創科
更新時間：10:24 2026-05-14 HKT
發佈時間：10:24 2026-05-14 HKT

微軟旗下社交媒體LinkedIn，據報計劃裁員5%，以重組團隊成員，集中發展在業務增長的領域。

LinkedIn：裁員無關AI技術取代員工

《路透》引述消息人士透露，LinkedIn計劃裁減5%員工。LinkedIn現時在全球有17,500名員工，按此估算，將有900名員工受影響。

LinkedIn最近一季度收入，較去年同期增長12%，預計2026年將進一步加速增長。據報今次LinkedIn啟動裁員，並非打算以AI取代員工。LinkedIn執行長Daniel Shapero向員工表示，公司須創造更大價值，並提升獲利能力。今次裁員將涵蓋多個部門，包括工程、產品及行銷等範疇。

LinkedIn發言人表示，公司已進行組織變革，以在未來競爭中取得更佳定位。

多間科技企業裁員 今年科技業失業人數已突破10萬

AI技術崛起，正衝擊科技業營運模式。近月多間科技企業均公布裁員計劃，Jack Dorsey旗下Block在2月公布裁減一半員工，Cloudflare上周公布裁員20%，Meta計劃裁員10%，微軟推出自願離職計劃，單是美國約有8,750名微軟員工符合自願離職條件。

根據追蹤科技業裁員情況Layoffs.fyi網站統計，今年至今全球已有逾10.3萬名科技業員工失業，逼近2025年全年約12.4萬人失業的數字。

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