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eBay拒絕收購建議 GameStop執行長大反擊

商業創科
更新時間：09:45 2026-05-14 HKT
發佈時間：09:45 2026-05-14 HKT

GameStop提出以560億美元收購eBay，遭eBay董事會拒絕。GameStop執行長Ryan Cohen反擊eBay董事會的決定，並對eBay執行長的薪酬提出質疑。

斥eBay董事會 應盡力為股東爭取利益

eBay董事會在一封致GME執行長Ryan Cohen的公開信中，指收購建議既不可信，而且吸引力欠奉。

收購遭eBay拒絕後，Ryan Cohen接受訪問時表示，eBay董事會應盡力為股東爭取最大利益，並積極參與今次收購建議。如eBay董事會拒絕，他將採取一切必要措施。

Ryan Cohen在致eBay主席Paul Pressler的公開信中，表示eBay股東應對收購建議有發言權，斥eBay董事會不應該在未深入了解收購實質內容的情況下，就否決了每股125美元的收購建議。Ryan Cohen強調今次收購經濟效益顯而易見，eBay股東應有機會評估收購建議。

據報Ryan Cohen曾要求與eBay董事會會面，但遭到拒絕。

Ryan Cohen稱自己擔任GameStop執行長，一直未有領取人工，亦未有獎金，更沒有巨額離職補償。
Ryan Cohen稱自己擔任GameStop執行長，一直未有領取人工，亦未有獎金，更沒有巨額離職補償。

質疑eBay執行長薪酬 稱自己無人工無獎金

Ryan Cohen在信中對eBay執行長Jamie Iannone的待遇提出質疑，他指Jamie Iannone六年來合共領取了1.44億美元薪酬，但從未在公開市場上購買一股eBay。Jamie Iannone的1.44億美元薪酬，當中約88%是以股權方式發放。

作為對比，Ryan Cohen稱自己擔任GameStop執行長，一直未有領取人工，亦未有獎金，更沒有巨額離職補償，反而投入了1.28億美元購入GameStop股份。Ryan Cohen更強調，自己是老闆兼經營者，而不是透過專業機構聘請的主管，他又直言eBay是由一群失敗者營運。

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