Google據報洽SpaceX合作發射「軌道數據中心」

據彭博引述消息報道，Alphabet旗下Google正與馬斯克旗下SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道數據中心」測試產品。

探索太陽能供電衛星網絡

Google去年11月在一篇文章中曾表示，正在與包括Planet在內的其他發射服務提供商探討合作，以推動一項稱為「捕日者計畫」（Project Suncatcher）的項目。公司計畫發射原型衛星，以測試機器學習技術在太空中的運行效果。

文章又指，公司正在探索如何通過一個由太陽能供電、搭載其張量處理單元AI晶片的互聯衛星網絡，來充分利用太陽的能量。

Google代表拒絕置評，SpaceX發言人暫未回應置評請求。

