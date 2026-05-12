花旗指家族辦公室採用AI時更側重數據私隱和營運效率 而非投資回報

花旗集團最新發佈名為《AI in the Family Office - Privacy, Efficiency and Institutional Rigor》報告，當中詳述家族辦公室在AI應用上正迎來一個重要轉捩點。有別於機構投資者，家族辦公室採用AI時，主要考慮數據私隱和營運效率，而非投資回報。

報告指，現時家族辦公室透過AI自動化處理日常工作，可見整體的AI採用步伐正在加快，有助團隊專注於策略性事務、關係管理及複雜決策的工作。而在家族辦公室中，年輕一代是推動AI應用與發展的主力。

私隱至上等六大重點

報告提及的重點包括:

1. 私隱至上： 數據私隱是家族辦公室的首要條件。若AI方案無法確保數據安全，將不獲考慮採用。

2. 目標為精簡營運，回報非首要： 家族辦公室目前並非利用AI來幫助提升投資回報，而是尋求透過AI自動化處理常規工作，以便小型團隊能夠專注於策略性事務和關係管理。

3. 採用步伐加快： 目前僅有22%的家族辦公室將AI應用於營運及投資分析，較2024年的13%有所上升，但與機構投資者相比仍有顯著差距。

4. 實用取勝：最有效的AI應用程式能解決日常問題，例如：總結文件、轉錄會議記錄、管理電子郵件和自動化生成報告。

5. 年輕一代成推動者： 初級員工和年輕家族成員是AI最大的推動者。他們進行試驗、展示價值，並帶動較年長一代使用。

6. 人類主導： 家族辦公室傾向將AI視為處理營運事務的助手。然而，最終決策，特別是投資方面，始終由人主導。

採用AI方式存在巨大差異

花旗與家族辦公室的訪談中發現，他們採用AI方式存在巨大差異，反映出了對技術、私隱和創新的不同態度。部分支持向所有員工廣泛推出工具。其他則嘗試將AI應用於日常業務流程，僅允許團隊成員存取與該工作流程相關的AI功能。對於一小部分人來說，最終目標是透過部署AI及智能代理（AI Agent）來自動化所有營運，讓員工專注於研究投資機會等高增值任務，同時對AI代理進行監督和管理。



至於家族辦公室的主要AI用途，包括提升效率、文件資料擷取與提取，以及報告生成；投資項目採源與決策；應對不同世代的需求。另方面，在採用科技則面對三大挑戰: 內部缺乏專業知識、對現有選項認知不足，以及網絡安全或私隱憂慮。



當被問及未來前景時，受訪家族辦公室投資總監和負責人描繪了一個相當一致的畫面：一個精簡、智能的營運模式，由AI處理營運負擔，從而讓人類能夠專注於策略、關係管理和複雜決策。