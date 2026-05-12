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鎂信健康料內地商業醫保規模達萬億級 藥企更有信心在中國獲利

商業創科
更新時間：17:51 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:51 2026-05-12 HKT

2026亞洲醫療健康高峰論壇（ASGH）今日在港舉行，去年起申港上市、中國醫藥多元支付平台獨角獸鎂信健康（MediTrust Health）創始人兼首席執行官張小棟出席「探索中國醫健產業的新前沿」圓桌討論，提及公司期望以香港為橋樑，打造面向全球的醫療服務平台，又認為目前大多中國藥企將產品對外授權，因為中國純創新藥的市場規模尚未足夠龐大。

張小棟強調，中國擁有全球最龐大的患者基數，目前的問題在於缺乏充足的多層次支付體系的情況下，患者負擔依然過高。他預計，隨著國家政策大力鼓勵且推動商業醫療保險的發展，未來5至10年內，只要中國的商業醫保規模能達到美國市場約50%，中國生物製藥領域便足以孕育出下一個萬億級別的巨大市場。屆時，藥企將更有信心在中國市場獲利，從而改變過度依賴對外授權的現狀。

張小棟看到中國醫療資源服務全球的機遇

他指出，中國目前已擁有大量符合全球標準的創新藥物，而治療費用往往僅為其他國家的25%至50%，又透露公司希望充分發揮香港作為國際醫療樞紐的優勢，結合內地高性價比的醫療資源與創新藥物，進一步將全球患者吸引到大灣區及其他內地城市，為鎂信健康的國際化戰略，及多元支付生態圈寫下重要一頁。

AI輔助研發與建立底層數據平台同樣重要

談及醫療人工智能（AI）板塊時，張小棟表示，業界不應只將目光局限於AI輔助研發或臨床，建立底層數據平台及完善的基礎設施同樣至關重要。為打破行業的數據孤島，鎂信健康現推出自主研發的產業級數據智能中樞及AI平台「mind42.ai」。該平台不依賴單一機構主導，而是從商業化角度，推動數百家保險公司、藥企及醫院等多方參與，在合規的前提下實現數據的共享與管理。

目前公司業務網絡連接全國逾兩萬家直付醫院及3300家合作特藥藥房。張小棟認為，平台不僅能為商業保險提供精準的風險定價支持，更致力開發以患者端為中心的專屬的人工智能代理（AI Agent）。在嚴格遵守醫療與保險高度隱私法規的前提下，平台能處理患者檔案，提供個人化的疾病教育、商業保險理賠、用藥指導和隨訪干預（Follow-up Intervention）。透過這種全病程管理服務及AI技術的介入，患者可以更便捷地處理支付手續、獲取優質醫療服務及各類創新專科藥物。

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