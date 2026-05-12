台北醫院引入Histotripsy非侵入性腫瘤治療儀器 院長：受李嘉誠啟發

台北榮民總醫院近日獲公益信託捐贈，正式引進價值超過1億元新台幣（約2,500萬港元）的非侵入性腫瘤治療技術「組織碎化超音波」（Histotripsy），並宣布將在半年內免費收治50名患者參與臨床試驗。

形容設備如「倚天劍」

據台媒報道，有關技術剛於今年5月正式獲得台灣食藥署審查通過。台北榮總院長陳威明表示，2024年8月看到香港企業家李嘉誠將同一款儀器捐贈給香港大學時，便大受啟發，隨即要求團隊深入了解其安全性及臨床結果，最終促成了這次的醫療升級計畫。

同時，陳威明更將院內的尖端癌症治療設備比喻為武俠小說中的神兵利器，形容這次引進的組織碎化超音波是「倚天劍」。

另一方面，Edison®組織碎裂系統和新型組織碎裂治療平台開發商 HistoSonics昨日（11日）宣布，已向美國食品藥物管理局（FDA）提交了 De Novo申請，尋求授權擴大其Edison®組織碎裂系統的使用範圍，使其能夠用於破壞腎臟腫瘤醫療。