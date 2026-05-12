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三星與工會談判陷僵局 恐爆18天罷工行動 影響全球半導體供應

商業創科
更新時間：15:17 2026-05-12 HKT
發佈時間：15:17 2026-05-12 HKT

南韓三星電子正面臨罷工危機，投資者正關注該公司與工會能否在罷工前達成協議，以避免對全球半導體供應鏈造成衝擊。工會更警告，一旦談判破裂，將於5月21日起發動長達18天的罷工行動。該股今日在首爾股市交易中跌2.3%，收報279,000韓元。

要求績效獎金達營業利潤15%

綜合媒體報道，三星管理層周二與工會代表在政府主導下展開第二天調解談判。工會代表數萬名員工提出的訴求包括發放相當於營業利潤15%的績效獎金、取消獎金上限，以及就薪酬結構提供正式保障。不過，雙方此前一天已進行了逾11小時的磋商，但未能取得任何突破。

三星董事會主席早前呼籲員工通過對話解決爭端，並指工業行動將損害公司競爭力，並對韓國整體經濟造成負面影響。

值得留意的是，三星主要對手SK海力士因HBM優勢帶來業績爆發，將年度營業利潤10%作為獎金池且廢除上限，預計人均獎金有望高達6億韓元（約320萬港元），引發三星員工強烈不滿，並有近200名核心員工跳槽。
 

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