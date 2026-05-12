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瑞銀稱黃金長期上漲邏輯未變 年底目標價5600美元 白銀可重見100元

商業創科
更新時間：13:53 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:53 2026-05-12 HKT

瑞銀貴金屬策略師Joni Teves指，金價近日因地緣衝突承壓，短期整固為投資者提供吸納機會，黃金長期上漲邏輯未變，該行維持看多立場，並維持黃金年末目標價每盎司5,600美元，銀價則回到100美元。她又指，過去幾周金價回落令投資者得以重建倉位，金價亦有可能超過預估水平。

倘實際利率受壓 料利好金價

針對美國聯儲局人事變動，Joni Teves指出，近期FOMC會議意見分歧擴大，政策不確定性上升，或加劇金價波動，若市場重燃對聯儲局獨立性的質疑，將成為金價新一輪上行催化劑。她又指，即便美國聯儲局暫停降息，但通脹上升而美國聯儲局維持利率不變導致實際利率受到壓縮，最終利好金價走勢。

全球央行「不太可能」停購黃金

Joni Teves指，現時全球央行的黃金儲備佔外匯儲備比例仍偏低，全球央行「不太可能」停止購買黃金，相信長期來看仍會繼續買入黃金，作為多元化配置的一部分。

白銀整體易漲難跌

白銀方面，Joni Teves認為，市場供應缺口將持續，庫存持續去化，基本面支撐價格，中國、印度及中東需求強勁，白銀亦受到黃金上漲帶動，整體而言易漲難跌。
 

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