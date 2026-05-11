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OpenAI逾600員工據報沽股套現515億 75人用盡逾2.3億額度

商業創科
更新時間：17:51 2026-05-11 HKT
發佈時間：17:51 2026-05-11 HKT

據《華爾街日報》引述消息指，OpenAI在近期一輪融資中允許員工出售股份套現，逾600名現任及前任員工於去年10月合共套現66億美元（約515億港元），其中約75人更用盡高達3,000萬美元（約2.34億港元）的額度。

回顧過往科網泡沫時期，從未有公司上市前就為如此大批員工帶來龐大財富，主因員工以往多需等待公司IPO後、再經歷漫長禁售期才能變現，不少「紙上富貴」最終化為泡影。根據資料顯示，OpenAI則要求員工持股滿兩年方可出售，意味此次是ChatGPT發布後才加入的員工首次套現機會。

事實上，OpenAI近年曾進行數次要約收購，但此前將每位員工的出售額度限制在1,000萬美元，令部分員工不滿，而去年秋天則將每位員工的出售額度上限大幅提高至原來的3倍。

Meta擲3億美元薪酬方案搶人才

另一方面，AI領域的人才爭奪戰正推高薪酬水平。相對於Google和Meta早期員工在公司上市後才賺取數百萬美元，現時非創辦人級別的AI技術骨幹已累積龐大財富。Meta去年就曾開出高達3億美元的薪酬方案，以爭奪頂尖研究人員。此外，OpenAI部分技術職位年薪逾50萬美元，並附帶豐厚的股份薪酬；去年8月更向部分員工發放高達數百萬美元的一次性獎金。

OpenAI總裁持股料值300億美元

作為全球估值最高的科技初創公司，OpenAI成立7年來，早期員工持有的股份價值已飆升逾100倍，跑贏同期僅升約兩倍的納指。OpenAI總裁Greg Brockman上周一出庭作證時更透露，其持有股權價值約達300億美元。

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