比亞迪內地銷量指引超預期 油價急升刺激電動車需求 海外目標大增50%

據彭博引述摩通一份報告指出，比亞迪（1211）管理層預期今年全球銷量最高達550萬輛，按年增長最多20%，當中內地銷量指引達350萬至400萬輛，表現勝市場預期，海外銷量目標亦大增五成至150萬輛。

料今年總交付500萬至550萬輛

摩通分析師Nick Lai表示，在比亞迪舉行的簡報會上，管理層預期今年內地銷量將達到350萬至400萬輛，相當於按年增長最多13%。有關指引超出分析師普遍預期，此前市場預計其內地銷量僅會持平，甚至輕微下跌。另外，比亞迪重申150萬輛的海外銷量目標，按年大增50%。綜合國內外市場，比亞迪今年全球總交付量目標將達到500萬至550萬輛。

插電式混動車成出海主力

摩通指出，比亞迪日益增強的信心，主要源自配備超快速充電解決方案的新車型錄得穩健訂單，當中包括在上月北京車展上亮相的全新六座SUV「唐」。

比亞迪為支撐龐大的全球銷量規模，正調整其海外產品組合。今年首四個月，插電式混能車（PHEV）已佔其國際銷量逾半，公司亦正計劃推出歐洲專屬車型。

2026年海外收入佔比料達六成

報道指出，由於伊朗戰爭引發汽油價格飆升，刺激海外消費者對電動車的興趣，帶動比亞迪4月份海外銷量按年急升71%；惟內地需求疲軟，拖累整體交付量連續第八個月按年下跌。摩通報告則預期，到2026年，海外銷售將貢獻比亞迪約60%的汽車收入。