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韓股曾升半成創新高 摩通單月兩度上調目標價 最樂觀睇10000點

商業創科
更新時間：12:28 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:28 2026-05-11 HKT

受惠於記憶體晶片短缺擔憂持續上升，資金湧入相關龍頭股，韓國綜合股價指數（Kospi）盤中一度大漲5.04%，創下歷史新高，年內累計升幅高達約86%，目前報7,836點，升4.5%。同時，摩根大通在不足一個月內，第二度上調韓股目標價，主要原因包括半導體周期改善、企業管制改革及產業部門成長。

在港上市海力士ETF半日升25%

至於在港上市的南方兩倍三星電子（7747）及南方兩倍海力士（7709）半日亦分別升逾7%及25%。

記憶體晶片股佔大市權重50%

摩根大通將Kospi的基準目標上調至9000點，樂觀情境目標則調升至10000點，意味著較上周五收盤價有33%的上漲空間。相較之下，該行在4月底設定的基準與樂觀目標分別為7000點與8500點。

資料顯示，記憶體晶片股佔韓國基準股指權重達50%，並貢獻年內大市約70%的升幅。摩根大通策略師團隊預期，受惠於平均售價及出貨量齊升的帶動下，未來兩年記憶體晶片市場將迎來持續上升周期。

不應過早預期周期已見頂

摩通策略師Mixo Das指出，雖然短期技術面或顯得過熱，但「市場關鍵基本面目前依然穩健，包括記憶體周期狀況、企業管治改革及主題式增長」。他直言，在這些獨特的市場條件下，繼續佈局以捕捉進一步升幅仍屬合適，不應過早預期周期經已見頂。

韓國本地散戶成為此波升市的重要支撐來源。本月累計買入近6萬億韓圜（約312億港元）的Kospi股份。相較之下，外資則傾向趁高套現，淨沽出逾7萬億韓圜（約371億港元）。

相關文章：高盛上調韓股目標至9000點 列亞洲最高信念投資觀點

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