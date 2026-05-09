獲利百元換來25萬罰單 內地兩人編造晶片大單假消息 被裁定擾亂市場

北京證監局今日（9日）公布一項行政處罰決定，兩名人士因在微信公眾號編造及傳播涉及上市公司晶片訂單的虛假消息，擾亂證券市場，最終不但被沒收僅百餘元（人民幣，下同）的違法所得，更分別遭重罰20萬元及25萬元。

編造虛假消息 僅獲利119元

據北京證監局調查顯示，當事人馮朋朋於去年8月29日晚上，透過微信公眾號發布一篇文章，內容包含相關方大量追加某上市公司晶片訂單等虛假資訊，文章隨後在網絡平台廣泛傳播及擴散。

據悉，馮朋朋僅從該造謠行為中賺119.83元。兩日後（去年8月31日），相關方要求刪除該文章，馮朋朋隨即刪除，而相關方亦在隔日正式發布澄清聲明。

「二次創作」誇大內容 罰款更重

至於另一名當事人班可可，則從網上獲取上述文章後進行「二次創作」，改寫成一篇同樣包含大量追加晶片訂單等虛假資訊的文章。班可可於去年8月30日透過微信公眾號發布該文章，並透過誇大性描述，令內容更具誤導性，進一步在網絡上傳播、擴散，而班可可從中獲利173.70元。

北京證監局裁定，兩人編造及傳播虛假信息的行為嚴重擾亂證券市場，決定沒收兩人的全數違法所得，並分別向馮朋朋及班可可處以20萬元及25萬元的罰款。