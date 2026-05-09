英特爾據報與蘋果達成初步合作協議 為特朗普大力引薦成果

據報英特爾（INTC）與蘋果公司（AAPL）達成晶片製造初步協議，英特爾將代工製造部分用蘋果產品的晶片。英特爾周五收市大升13.9%，蘋果則升2%。

密集洽判長達一年多

《華爾街日報》引述知情人士報道，兩家公司已進行了長達一年多的密集洽判，並於近幾個月敲定了正式協議。不過，目前尚未清楚英特爾將為哪些蘋果產品代工晶片。蘋果公司每年的iPhone出貨量超過2億部，iPad和Mac電腦的出貨量也達數百萬台。

報道又指，去年特朗普政府動用近90億美元的聯邦撥款入股英特爾，令美國政府擁有英特爾10%的股份，是促使蘋果公司與其開展合作的關鍵。知情人士透露，美國總統特朗普曾在白宮的一次會議上，親自向蘋果行政總裁庫克大力引薦英特爾。

部分知情人士透露，過去一年間，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)頻繁會見多位科技巨頭高管，試圖遊說他們與英特爾開展業務合作，包括蘋果庫克、首富馬斯克以及英偉達黃仁勳。隨著今次與蘋果公司達成協議，英特爾現已跟這三間科技巨頭全數有合作關係。

