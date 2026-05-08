百度DuMate膺全球智能體評測榜首 超越OpenAI及Anthropic

百度（9888）旗下智能體產品DuMate今日在國際評測基準PinchBench中奪得榜首，並在前五位中佔據三席，成績超越Anthropic與OpenAI。在另一項DeepResearch深度研究榜單中，DuMate同樣位列第一。

評測三維度領先對手

PinchBench為OpenClaw賽道公認最能反映智能體真實工作能力的評測基準，涵蓋23個真實工作場景共147個任務，從成功率、速度及成本三個維度綜合排名。結果顯示，DuMate以93.3%及93.2%的總成績包攬前兩名，而Anthropic及OpenAI同類模型在同一場景下的成績分別為89.0%及91.6%。百度方面表示，同一模型在DuMate框架下展現出更強執行力。

百度：端雲協同架構成功降本增效

百度表示，DuMate的技術優勢在於其端雲協同架構，其中涉及私隱的操作在本地完成，複雜推理則上雲處理，無需用戶手動切換。該架構有效平衡了數據安全與運算效率，同時按需調用上下文，降低冗餘運算成本。百度稱，此設計使不同底層模型均能穩定發揮接近其性能上限的水平，實現成本與速度的優化。

在DeepResearch Bench榜單中，DuMate以58.03綜合分位列第一。其自研雙引擎分別負責跨平台檢索及多輪推理分析，將碎片信息轉化為結構化研究成果。

自2026年3月上線以來，DuMate保持一日一版更新節奏，已通過中國信通院兩項安全測評並獲最高等級。

