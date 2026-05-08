eBay出手封鎖賬戶 GameStop CEO賣嘢幫補收購大計受挫

GameStop執行長Ryan Cohen日前在X公布，在eBay平台售賣多件物品，聲稱是為了幫補收購eBay資本。但這項大計火速遭eBay煞停，Ryan Cohen透露他的eBay賬戶已被永久暫停。

eBay指其出售活動危及平台社區安全

Ryan Cohen在eBay出售一系列物品，包括GameStop紀念品如招牌、咖啡杯及地毯，還有懷舊遊戲機及adidas運動襪。每件物品都附贈GameStop收購eBay建議書副本及Ryan Cohen簽名，吸引不少網民出價競投，例如adidas運動襪競投價已衝上14,188美元。

按最高出價計算，整批物品可為Ryan Cohen帶來13.8萬美元收入。但Ryan Cohen在公布於eBay出售物品同日午夜，又發布了一幅截圖，顯示他的eBay賬戶遭永久暫停，原因是eBay認為其活動危及了eBay社區的安全。

Ryan Cohen於eBay刊登多項出售物品後，曾表示收到eBay的警告，指他於一個月內發布總值逾5萬美元的物品，超過了eBay的限制規定。

Ryan Cohen於2020年初迷因股熱潮中，出售持有Bed Bath & Beyond股份，套現6,800萬美元。

指與eBay收購談判 才剛剛開始

Ryan Cohen日前接受CNBC訪問時透露，與eBay的談判才剛剛開始。eBay確認已收到GameStop的收購要約，將對其進行審查。GameStop提出以560億美元收購eBay，外界質疑GameStop是否具有足夠財力完成收購交易。

Ryan Cohen於2020年初迷因股熱潮中，出售持有Bed Bath & Beyond股份，套現6,800萬美元。同年他入股GameStop，在散戶買盤推動下，GameStop股價在短短數周爆升1700%。Ryan Cohen於2023年出任GameStop執行長，並啟動縮減門市及裁員4,500人措施，GameStop市值由2021年13億美元增長至現時近110億美元。