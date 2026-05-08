特朗普稱美國賣油大賺 拒限原油出口 專家憂供應緩衝不足波及本地市場
更新時間：11:45 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:45 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:45 2026-05-08 HKT
據彭博報道，美國總統特朗普表示，不需要限制美國原油或航空燃油的出口，強調美國擁有龐大原油儲備，足以應付急增的海外需求，並大讚出口飆升為當地帶來豐厚利潤。
霍爾木茲海峽航道受阻，帶動美國能源出口量大規模急升，更促使美國超越沙特阿拉伯，躍升為全球最大原油出口國。特朗普向記者強調，「我們不需要出口限制，我們擁有極大量的石油。」
專家憂波及國內市場
儘管美國原油出口強勁，但有專家警告，美國的石油供應緩衝正被推至極限。目前尚未清楚現有高水平的出口量能維持多久，若情況持續，長遠或會波及美國本地市場。
面對專家憂慮，特朗普對此不以為然，反而對出口急增表示讚賞。他指出，原本前往霍爾木茲海峽的油輪，現正紛紛轉向美國。「我們有數以百計的船隻來到德州、路易斯安那州以及阿拉斯加裝滿原油，然後滿載而歸，賺取了豐厚利潤。」
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