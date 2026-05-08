黑石及花旗高層據報隨同特朗普訪華 英偉達、蘋果、波音同獲邀

據彭博報道，在美伊衝突未解決下，美國白宮仍如期推進總統特朗普下周的訪華行程，黑石集團行政總裁蘇世民（Steve Schwarzman）及花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser），將隨同訪華，參與中美兩國峰會。此外，特朗普政府又計劃邀請英偉達、蘋果、波音等公司的高層一同訪問中國。

黃仁勳：若受邀將是一種榮幸

英偉達行政總裁黃仁勳表示，如果受邀，他很樂意隨總統一同訪問中國。黃仁勳周四向CNBC表示：「如果受邀，那將是一種榮幸——能代表美國與特朗普一同前往中國，將是莫大的榮幸，我們應該讓總統宣布他決定宣布的任何事情。」

習特會定於5月14日至15日舉行，會晤早前曾因伊朗戰爭而改期。特朗普周四向記者表示：「我們將與習近平主席會面。我認為，這將是一次非常棒的會面，他一直是我的朋友。多年來，我們相處得很好。我們之間沒有任何問題。我們與中國和伊朗之間也沒有任何問題。」

中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，中國和美國正就特朗普總統訪華事宜保持溝通。