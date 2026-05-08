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據報金管局5名助理總裁職務將互調 以培育下一代領導層

商業創科
更新時間：10:12 2026-05-08 HKT
發佈時間：10:12 2026-05-08 HKT

據彭博及本地傳媒報道，金管局5名助理總裁職位進行了互調，有關安排全屬「平調」不涉升職，為培養下一代領導層做好準備。

報道指，現任助理總裁（外事）許懷志，以及助理總裁（機構拓展及營運）吳英琦，將分別調任助理總裁（銀行操守）及助理總裁（貨幣管理）。

另外，現任助理總裁（銀行操守）區毓麟將調任助理總裁（風險管理及監察）兼首席風險官（外滙基金投資辦公室），原本擔任此職的劉慧娟，則會出任助理總裁（機構拓展及營運）。至於現任助理總裁（貨幣管理）何漢傑，將轉任助理總裁（外事）。據報有關上述調動安排的生效日期各有不同。

報道引述金管局指，局方擁有高效的人事制度，並將根據工作和組織發展需要作出適當安排。

金管局總裁余偉文現年61歲，其餘3名副總裁亦都年逾或接近60歲，而今次調動助理總裁年齡均在40至50多歲之間。

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