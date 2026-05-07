中國糖果四前董事遭頒取消資格令 最長33個月

證監會公布，已在原訟法庭取得針對前創業板上市公司中國糖果四名前董事取消資格令，最長的資格令為期33個月。原因是他們疏忽職守，未能發現公司財務紀錄中有金額被誇大的情況，亦沒有妥善地履行其作為董事的職責。證監會指出，是次針對上述四名前董事的法律程序，屬於證監會針對中國糖果前董事及前財務總監的法律行動的一部分。

財務現金及銀行結餘分別被誇大87%及97%

證監會指，四名中國糖果前董事分別為，前執行董事兼主席李宇娜及洪綺婉，前獨立非執行董事朱偉華和王競強。同時根據有關法庭命令，四人均不得擔任香港任何法團的董事、清盤人、接管人或經理人，亦不得參與香港任何法團的管理，李宇娜及洪綺婉的禁止期限分別為33個月及24個月，而朱偉華和王競強的期限各為12個月。他們亦被飭令支付證監會在是次法律程序中的訟費。

證監會表示，調查發現，中國糖果《2016中期報告》及《2016年報》所披露的現金及銀行結餘分別被嚴重誇大87%及97%。證監會亦發現，中國糖果曾偽造銀行及會計紀錄來掩飾金額被誇大的情況，因此採取上述法律行動。

另外，四名前董事承認，他們依賴外聘專業人員來識別和匯報潛在預警跡象。具體而言，由外聘專業人員曾於2015年及2016年所編製的中國糖果內部監控檢討報告曾識別出數項問題，包括現金點算出現差異、欠缺零用現金紀錄，以及每月管理帳目和銀行對帳的匯報方式並不一致。然而，該四名前董事沒有妥善地審視這些問題，亦沒有核實所承諾的補救措施是否已獲落實。由於沒有採取相關行動，他們放棄了獨立地識別和評估誇大金額及偽造紀錄事宜的責任。

中國糖果涉事主要人士正待判決

值得注意的是，證監會指，中國糖果前主席兼執行董事許金培、前行政總裁兼執行董事洪蔭治及前財務總監王志洪在關鍵時間是誇大金額及偽造紀錄事宜的始作俑者及犯案者，或至少明知而准許或默許該等事宜發生，或對該等事宜視而不見。就針對三人的法律程序而進行的法庭聆訊已於2026年3月結束，正等候判決。