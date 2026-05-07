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白宮幕僚長稱 特朗普不會製造AI贏家及輸家

商業創科
更新時間：15:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-07 HKT

白宮幕僚長Susie Wiles表示，特朗普及美國政府將不會製造AI贏家及輸家。據報美國政府正著手制定AI政策指令。

幕僚長稱本屆政府只有一個目標

Susie Wiles在X發表聲明，回應人們對政府篩選AI大模型的疑慮。Susie Wiles表示，在AI及網絡安全領域，特朗普總統及美國政府均沒有打算人為地製造贏家及輸家。

Susie Wiles又指出，本屆政府只有一個目標，確保迅速部署最好、最安全的技術，以應對任何威脅。她又表示，本屆政府將賦予創新者而且官僚機構權力，推動強大技術安全部署，同時保障美國安全。

Ai大模型發布前 或須經美國當局測試

美國國家經濟委員會主席Kevin Hassett日前表示，未來AI模型或構成安全隱患，應該經過一個流程，以證明其安全。他指出測試命令，極有可能會擴展至所有AI公司。

美國商務部亦擴大一項自願性項目，讓AI大模型發布前對其進行測試。現時Google、微軟及xAI均同意向當局提供大模型，以評估系統效能及提升安全度，OpenAI及Anthropic早前亦已參與該項目。

今年2月，美國國防部長Pete Hegseth曾向Anthropic施壓，要求其撤除旗下AI聊天機器人Claude的安全防護機制。現時xAI、OpenAI、Google、AWS、微軟及NVIDIA，均授權美國國防部在機密軍事網路上使用其AI技術，但Anthropic仍然缺席。Anthropic現時面對與美國政府法律攻防戰，但亦有消息指Anthropic正與國防部重啟談判。

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