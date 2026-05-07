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長和據報考慮進一步出售電訊資產 退出競爭激烈且成本上漲市場

商業創科
更新時間：09:42 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:42 2026-05-07 HKT

李嘉誠旗下長和（001）宣布旗下電訊業務集團CKHGT同意出售英國電訊商VodafoneThree所持有的全數49%股權後，據彭博引述消息報道，長和正在考慮進一步出售電訊資產，以退出競爭日益激烈且成本不斷上漲的電訊業。

不太可能急於進行交易

不過，報道指長和近期不太可能急於進行交易，因為希望最大限度地提高資產價值。同時，該公司可能會根據市場狀況改變策略，而將其電訊資產上市仍是一個選項。

報道提到，儘管電訊業務仍是長和第二大收入來源，但一直受到巨額折舊和攤銷影響，拖累集團利潤。根據年報顯示，去年計入折舊和攤銷後，該業務收益暴跌逾80%。電訊業亦面臨日益激烈競爭，未來幾年需要數十億美元投資，才能跟上新一代移動網絡的發展步伐。

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