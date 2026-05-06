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標普料今年樓價升10% 明年升幅放緩 復甦步伐較以往溫和

商業創科
更新時間：16:07 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:07 2026-05-06 HKT

評級機構標準普爾報告指出，本港樓價年初至今已升約5%，預計餘下時間仍能再升3至5%，全年升幅料8至10%，主要由於資金持續流入，以及一直壓抑的買樓需求正在釋放。但該機構認為，樓市復甦步伐將較以往溫和，升勢亦已開始放緩，預計明年樓價升幅為0至3%。

「壓抑買樓需求超越其他因素」

標普指出，未來兩年香港樓市進入溫和復甦階段，「被壓抑的買樓需求或會超越其他因素」，但樓價升幅或開始放緩，主要由於租金升幅開始追不上樓價升幅，令投資回報率下降；同時中東局勢引發通脹上升，息口進一步下行機率不大；而且學生宿舍床位正陸續增加，均影響樓價升幅。

相關新聞：大摩再唱好樓價 上調今年升幅至12% 受中東及內地資金推動

今年一手樓交投料維持2.1萬宗

標普預計，今年一手樓成交量或會維持在2.1萬宗水平，而隨著需求逐漸滿足，預計2027年交投量會降至約1.8萬宗，仍較2022及2023年的低迷水平高。

投資者需求成樓價催化劑

該機構指出，樓價未必會因為供不應求情況而大升，其催化劑相信來自投資者需求增加，「或會帶來意想不到的驚喜」，當中包括內地投資者，並估計在一些大型樓盤中，投資者佔總成交比例達30至60%。

發展商投地競爭趨激烈

投地方面，標普表示，信貸評級較高的發展商安然度過早前下行周期，包括去庫存、減少投資及增強資產負債表，而隨著市場復甦，發展商的現金流EBITDA改善，未來一至兩年的投資開支將會重拾增長，短期投地將會更激烈。

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