蘋果據報允許用戶選擇外部AI模型 內部測試與Google和Anthropic整合

據彭博引述消息報道，蘋果將允許用戶從一系列外部人工智能（AI）服務中進行選擇，以支援其軟件中的各項功能，以推進將旗下設備轉變為綜合AI平台的策略。有知情人士透露，目前蘋果已在內部測試至少與Google和Anthropic整合；在iOS 27中，蘋果將此功能稱為「擴充功能」。

生成和編輯文字及圖像等任務

報道指出，用戶將能夠從多個第三方AI模型中進行選擇，用於生成和編輯文字及圖像等任務。該變化預計將於今年秋季應用於 iOS 27、iPadOS 27 和macOS 27。

今年3月已有報道指出，蘋果計畫向外部AI助手開放Siri，以強化iPhone作為AI平台地位；而在2024年推出的Apple Intelligence平台，目前在Siri、「寫作工具」和「圖樂園」等功能中，ChatGPT是唯一第三方聊天機器人選項。

報道提到，有關舉措都是蘋果力求在AI市場佔據優勢的一環，但方式有所不同，該公司並沒有自行開發最好的AI軟件和服務，而是致力於讓用戶在其設備上輕鬆找到各種各樣的選擇。

不對第三方模型生成內容負責

iOS的更新將允許用戶從選擇加入的AI模型提供者中進行選擇，而這些提供者將透過在其App Store應用程式中新增支援來加入。不過，蘋果計劃告知用戶，公司不對第三方模型生成的內容負責。

另外，該公司正在準備在App Store中開闢一個專區，重點推薦相容的AI應用，但仍將繼續提供自家開發的AI模型。

