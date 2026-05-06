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中東局勢緩和 標指納指再破頂｜古天后

商業創科
更新時間：09:38 2026-05-06 HKT
發佈時間：09:38 2026-05-06 HKT

5月6日，大致多雲，早上稍涼，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗。美伊大致維持停火協議，紓緩市場緊張情緒，美股周二造好，道指高開95點後，最多反彈423點，高見49365；標指跟納指齊破頂，收市亦同創新高。美市收市，道指升356點或0.73%，報49298；標指升58點或0.81%，報7259；納指升258點或1.03%，報25326；比特幣升2.5%，至81,746美元；現貨金價一度反彈1.4%，今早進一步升至4600美元水平。國際油價大幅回吐，紐約期油挫3.9%，每桶收報102.27美元，今早於亞洲時段進一步回落至接近100美元水平。

重磅股中，Alphabet計劃發行其歷來最大筆歐羅債券，規模至少90億歐元，亦擬發行介乎30億至50億加元債券，股價收市升1.4%；蘋果反彈2.7%，據報正在與英特爾（Intel）及三星洽談晶片合作，英特爾股價急升12.9%，至108.15美元創歷史新高。亞馬遜升0.5%，Tesla先升後跌0.8%。Palantir第一季業績超出分析員預期，經營收入創下2020年上市以嚟最快增長，公司上調全年業績預測，股價仍跌6.9%。據FactSet數據顯示，迄今為止，已公布業績嘅標普500指數成分股之中，約有85%業績超出預期。

美國30年期債息周一升破5厘後，周二曾高見5.0231厘，創去年7月以來高位，惟之後回落至5厘之下，10年期債息反覆跌4.4個基點，至4.405厘。憂慮本周地區選舉結果及能源價格上漲加劇通脹，英國30年期債息衝上28年新高，最多升13.1個基點至5.778厘。美滙指數一度漲0.21%至98.58；日圓回落0.43%至157.93兌每美元。

恒指26500有一定阻力

港股昨日反覆，恒生指數低開150點後，跌幅一度擴大至405點，低見25690，不僅再失二萬六關，同時跌穿5、10、20及50日線，午後跌幅逐步收窄，最終報收25898，跌幅收窄至197點，50日線約25800失而復得。不過北水缺席下成交繼續縮減，只有1,222億元，交投淡靜。不過至夜期時段，美伊大致維持停火協議，緩解市場緊張情緒，美股周二做好，三大指數上升，標指跟納指繼續破頂。

受美股回升刺激，夜期及ADR略為回升，今早黑期反彈逾百點，重上25900水平之上，反映港今早略為高開。由於昨日恒指遺下一個下跌裂口，25945至26091，今日或有機會回補此裂口，並收復上述幾條移動平均線，即重返26000水平，甚至再挑戰100日線，即26100水平，如企穩所有移動平均線，如能配合成交，稍後有望再向上挑戰日線保力加通道頂部即26500水平。暫時日線保力加通道正收窄，暫時大市仍於20日線，即約25950-26000水平，亦即通道中軸附近上落，短線於250日線即約25500水平，即通道底部有一定支持，而上方通道頂部約26500水平有一定阻力，靜待中東局勢發展，以及重磅股業績公布，靜待突破。

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