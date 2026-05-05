傳蘋果洽Intel及三星代工 成台積電以外選擇  紓緩晶片短缺危機

據彭博報道，蘋果公司正與Intel（英特爾）及三星電子進行初步磋商，計劃由兩家公司在美國代工生產其設備的核心晶片，此舉將為蘋果提供長期合作夥伴台積電之外的第二個選擇，以減低單一地區供應風險，並紓緩晶片短缺危機。

蘋果高層參觀三星德州廠房

報道引述消息指，蘋果已與Intel展開初步談判，蘋果高層亦參觀了三星位於德州（Texas）正在建設的先進晶片廠房；不過，目前兩項努力尚未落實任何訂單。據悉，蘋果對非台積電的技術仍有顧慮，最終也未必會新增合作夥伴。蘋果、Intel、三星及台積電發言人均拒絕置評。

十多年來，蘋果一直依賴自主設計的核心處理器（SoC），並依賴台積電製程工藝生產，最新款iPhone與Mac均採用3納米製程工藝。然而，隨着AI數據中心的大規模建設，加上市場對運行本地AI模型的Mac機需求超預期，引發晶片短缺，即使是身為全球最大晶片買家之一的蘋果亦難以避免供應鏈斷裂的風險。

庫克：供應鏈彈性比以往低

蘋果行政總裁庫克在季績電話會議上亦直言，iPhone及Mac的晶片短缺正限制公司增長，並坦言「當前供應鏈的彈性比以往要低」。他強調，目前的短缺並非記憶體晶片，而是先進製程的核心處理器（SoC），這導致Mac mini及Mac Studio等產品供不應求，預期供需平衡仍需數月時間才能恢復。蘋果營運團隊目前正積極調配資源，力保採用不同處理器的AirPods及蘋果 Watch等其他產品線免受波及。

夥拍Intel或改善與政府關係

不過，要尋找備用供應商並非易事。Intel及三星目前在產能規模及製作工藝上，仍難與台積電匹敵。對於由行政總裁陳立武領軍的Intel而言，爭取外部晶片代工客戶是復興計劃的關鍵一環。其代工業務仍處於初期拓客階段，若成功拿下蘋果訂單，或助力吸引更多新業務。至於在全球代工市場排行第二的三星，獲得蘋果訂單將為其帶來巨大利好。

報道又指，除了紓緩供應鏈壓力，與Intel合作或有助蘋果改善與美國總統特朗普政府的關係。去年美國政府曾注資Intel，並視其為國家晶片產業重點企業。