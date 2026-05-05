Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳蘋果洽Intel及三星代工 成台積電以外選擇  紓緩晶片短缺危機

商業創科
更新時間：15:39 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:39 2026-05-05 HKT

據彭博報道，蘋果公司正與Intel（英特爾）及三星電子進行初步磋商，計劃由兩家公司在美國代工生產其設備的核心晶片，此舉將為蘋果提供長期合作夥伴台積電之外的第二個選擇，以減低單一地區供應風險，並紓緩晶片短缺危機。

蘋果高層參觀三星德州廠房

報道引述消息指，蘋果已與Intel展開初步談判，蘋果高層亦參觀了三星位於德州（Texas）正在建設的先進晶片廠房；不過，目前兩項努力尚未落實任何訂單。據悉，蘋果對非台積電的技術仍有顧慮，最終也未必會新增合作夥伴。蘋果、Intel、三星及台積電發言人均拒絕置評。

十多年來，蘋果一直依賴自主設計的核心處理器（SoC），並依賴台積電製程工藝生產，最新款iPhone與Mac均採用3納米製程工藝。然而，隨着AI數據中心的大規模建設，加上市場對運行本地AI模型的Mac機需求超預期，引發晶片短缺，即使是身為全球最大晶片買家之一的蘋果亦難以避免供應鏈斷裂的風險。

庫克：供應鏈彈性比以往低

蘋果行政總裁庫克在季績電話會議上亦直言，iPhone及Mac的晶片短缺正限制公司增長，並坦言「當前供應鏈的彈性比以往要低」。他強調，目前的短缺並非記憶體晶片，而是先進製程的核心處理器（SoC），這導致Mac mini及Mac Studio等產品供不應求，預期供需平衡仍需數月時間才能恢復。蘋果營運團隊目前正積極調配資源，力保採用不同處理器的AirPods及蘋果 Watch等其他產品線免受波及。

夥拍Intel或改善與政府關係

不過，要尋找備用供應商並非易事。Intel及三星目前在產能規模及製作工藝上，仍難與台積電匹敵。對於由行政總裁陳立武領軍的Intel而言，爭取外部晶片代工客戶是復興計劃的關鍵一環。其代工業務仍處於初期拓客階段，若成功拿下蘋果訂單，或助力吸引更多新業務。至於在全球代工市場排行第二的三星，獲得蘋果訂單將為其帶來巨大利好。 

報道又指，除了紓緩供應鏈壓力，與Intel合作或有助蘋果改善與美國總統特朗普政府的關係。去年美國政府曾注資Intel，並視其為國家晶片產業重點企業。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
00:56
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
5小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
8小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
5小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
5小時前
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
飲食
5小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
5小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-04 16:00 HKT
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
21小時前