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傳OpenAI分拆硬件及機械人業務遭否決 積極削減副業 集中拓「超級App」

商業創科
更新時間：13:35 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:35 2026-05-05 HKT

據《華爾街日報》報道，正加速籌備IPO的AI巨頭OpenAI，去年底曾考慮將旗下機械人及消費級硬件部門分拆為獨立公司，以讓兩大業務更大發展空間，同時避免拖累核心主業務。不過，該計劃最終被否決，主要由於新公司仍可能需合併計入資產負債表，無法實現財務完全隔離。另外，OpenAI正積極縮減「副業」，並將資源集中於開發全新的「超級App」，以抗衡競爭對手Anthropic。 

正邁向IPO 面臨壓力加大

報道引述消息報道，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）過往一直大力支持遠超聊天機器人（Chatbot）的激進項目，希望為研發及產品研發樹立高標準。惟隨着公司邁向IPO，其面臨越來越大的壓力，被要求縮減未能帶動收入增長的「副業專案（Side quests）」。

在落後競爭對手Anthropic後，OpenAI正將業務重心轉向開發全新的「超級App」，以爭取更多程式設計員及企業用戶。雖然公司近期曾一度未能達成用戶規模及收入目標，但隨着新AI模型推出，增長已有所加速。此外，OpenAI砍掉了視頻生成工具Sora，為核心產品騰出更多算力資源。

未來仍可能重啟業務分拆

報道指，OpenAI未來仍可能重啟業務線分拆的構思。市場預期，屆時公司或會仿效Google母公司Alphabet的模式，將核心搜尋業務與自動駕駛Waymo、生命科學Verily等風險較高的前沿創新業務剝離並獨立運作。

事實上，其他科技巨頭亦有類似做法，例如Meta會單獨披露元宇宙部門數以百億美元計的虧損，微軟亦會在財報中分拆列出遊戲部門及LinkedIn的業績。

前蘋果設計總監領導硬件部門

目前，OpenAI的機械人及消費級硬件部門均獨立運作，並直接向奧特曼匯報，內部視其為獨立初創企業，保密程度極高。資料顯示，OpenAI去年5月以近65億美元全股票方式收購由前蘋果設計總監Jony Ive領導的AI公司io，正式成立消費級硬件部門，並吸納約55名員工。

奧特曼曾向員工透露，正研發的新裝置能感知用戶周圍環境，並可放進口袋，定位為繼MacBook Pro及iPhone之後，用戶桌面上的「第三部核心智能設備」。不過，法律文件顯示該裝置最快要到2027年2月底才會向客戶發貨。

機械人業務方面，OpenAI已研發多年，早前曾訓練出能還原扭計骰的仿生機械手。去年，公司宣布與機械人送貨服務商Coco Robotics達成研究合作，奧特曼本人也是這家公司個人投資方。奧特曼上月表示，若要提升美國製造業重獲全球競爭力，便需要大打造海量機器人、實現機器人規模化自研自產。

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