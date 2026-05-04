銀行學會夥財資市場公會推資歷互認機制 促進人才流動

香港銀行學會及財資市場公會日前簽署合作備忘錄，正式啟動銀行學會「銀行專業會士」（CB）「財資管理」專業範疇，與財資市場公會「銀行專業資歷架構 — 財資管理」（ECF-TM）（專業級 II）的互認機制，以促進銀行及財資專業界的人才流動，提升從業員的專業水平，並推動業界持續專業進修和提升能力建設。

學員可更低成本獲雙重資歷

是次互認的兩項專業資歷同屬香港教育局制訂的資歷架構第六級，相當於碩士學位程度的能力，為銀行及財資專業人士提供進階學習及專業發展路徑，並呼應金管局等機構發表的《2026至2030年未來銀行能力建設》報告中『A.S.C.E.N.D.』行動計劃內『投放資源推動銀行業整體技能提升措施』(Devote) 。

在新互認機制下，持有ECF-TM（專業級II）資歷的學員，可獲豁免修讀「銀行專業會士」課程－財資管理專業範疇的兩個單元，獲取共60個學分；同時，考獲CB財資管理專業範疇的學員，亦可直接申請獲取ECF-TM（專業級II）資歷，毋須額外參與培訓或考試。有關安排讓學員能以更短時間及更低成本，一次過獲取業界認可的雙重專業資歷。