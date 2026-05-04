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余偉文強調無意改變聯匯制度 掛鈎一籃子貨幣操作難度大

商業創科
更新時間：12:59 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:59 2026-05-04 HKT

立法會舉行財經事務委員會會議時，有議員指會否考慮優化聯繫匯率制度，與人民幣等一籃子貨幣掛鈎。金管局總裁余偉文表示，聯繫匯率為香港提供穩定，強調無意改變聯匯制度。他說，環球金融市場投資者仍以美元為基礎，港元掛鈎美元，令到香港市場吸引力大。他認為，技術層面上港元掛鈎一籃子貨幣操作難度大，且轉換掛鈎方式對市場影響亦會很大，或將削弱市場信心。

特定分類貸款風險可控

特定分類貸款比率方面，金管局副總裁阮國恒披露，今年首季初步數字大致回穩，相信受惠於經濟表現良好。 他指出，截至去年底，銀行體系的特定分類貸款比率為2.01%，屬長期平均水平，強調整體風險可控，因撥備覆蓋足夠。

阮國恒又稱，首季香港銀行業總體存款繼續上升，存款總量增加1%，當中港元存款增長較快，增速為1.9%，貸款總量則增長3%，屬較快增速，主要由於貸款成本相比過去一段時間為低，令貸款需求上升。

「百分百擔保貸款」壞賬率逾19%

談及「百分百擔保特惠貸款」還款期陸續屆滿，累計壞賬率升至19.59%。同場的金管局副總裁李達志指，對於有誠意還款但有困難的企業，會儘量寬鬆處理，但對於無意還款或涉及不誠實行為者，必會採取法律行動追討。

中東衝突影響本港個別行業

環球局勢方面，余偉文提到，中東衝突為全球包括本港經濟增加不確定性，但目前為止對本港經濟的影響相對可控，經濟具韌性，內需、出口及資產市場勢頭不錯，惟香港屬外向型經濟，未來要視乎中東衝突持續時間及影響，個別行業如運輸業會受到不少影響，金管局與銀行業聯合加強支援，確保本港金融穩定和安全。

阮國恒提到，中東衝突導致外圍不確定性增強，金管局中小企融資專責小組上月底推出5項措施支援中小企，包括增加中小企專項資金至超過4500億元、向受油價上升影響的行業提供信貸支援、加快中小企融資擔保計劃審批、推出靈活還款貸款支持企業轉型，以及利用金融科技和數據協助中小企獲得銀行融資。

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