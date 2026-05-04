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渣打新增手語傳譯功能 加強聽障人士防騙意識

商業創科
更新時間：12:33 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:33 2026-05-04 HKT

渣打香港宣佈，率先於其網站加入手語傳譯功能，協助聽障及弱聽人士認識網絡安全資訊，提升防範詐騙意識。

該行指出，騙徒手法日新月異，為加強聽障及弱聽人士對網絡安全的了解，因此邀請無障礙服務專家，將網絡安全頁面中有關常見詐騙手法、網上理財安全貼士等資訊製作成手語短片，並由非牟利機構「龍耳」核實內容，包括安排聽障社群進行測試，確保短片貼近手語文化和聽障人士的實際需要。

渣打香港數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，該行致力為客戶提供便捷的數碼銀行服務，除了優化數碼平台及提升安全性外，亦推出不同的防詐騙措施及教育活動。為進一步推動無障礙金融，透過手語傳譯影片，讓聽障人士更易掌握網絡安全資訊，以加強對客戶的保障。
 

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