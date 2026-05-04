恒隆駁「消費降級」論 指消費者轉求品味及價值 首季內地銷售維持雙位增長

中國被指出現「消費降級」現象，經營內地高端商場的恒隆地產（101）高級董事—內地業務彭兆輝則認為，近年消費模式正在轉變，從過去「買買買」到追求價值或品味，本土品牌亦逐步高端化，難以簡單用「降級」來形容現時經濟情況，旗下商場今年首季內地銷售維持雙位數高增長勢頭。

彭兆輝表示，中國消費者對品牌認知及偏好不斷改變，過去造就了外國品牌如雨後春筍，直至近年國產潮冒起，不少走高端路線或收購海外品牌，部分本土網店亦成功進駐商場，創出可持續經營模式，並說：「而家中國品牌設計、質量已經好好，甚至價錢（較外國品牌）吸引。」

他認為，坊間對「消費降級」的看法並不全面，並說：「唔係因為唔願意使錢，而係有更多好選擇」，而恒隆身為營運者，相比過往專注引入頂級奢侈品牌，現時願意作更多新嘗試，又稱：「先把煙火氣跟人氣做出來，與顧客情感連接，後面銷售或租金就一起來。」恒隆內地租戶銷售額自去年下半年已重拾增長，第四季按年增幅更達18%，對整體市場的消費動力看法正面。

推「恒隆V.3」策略 聚焦輕資產與顧客體驗

恒隆地產董事內地業務張琳娜表示，恒隆現時在內地商場招租較着重體驗及「首店」元素，以滿足新一代消費者的需求，商場會劃出更多店面作餐飲、體驗式娛樂及快閃店，並鼓勵商戶提供更多不同的品牌系列及銷售概念。恒隆今年成立66周年，近年推動「恒隆V.3」策略，在內地現有重資產項目上採取輕資產業務模式，聚焦挑選項目及提升顧客體驗，與歷來「V.1」扎根香港發展及「V.2」擴展內地版圖相比，更重視資產效益及降低資本需求。

近日恒隆在內地第11個商業綜合項目「杭州恒隆廣場」正式試業，亦加入「V.3」策略，與百大集團簽訂營運租賃協議，策略性擴展旁邊兩座百貨大樓，擴大40%零售面積，主要臨街展示面亦將延長3倍至逾200米。 彭兆輝指，恒隆一直於不同經濟周期物色新機會，對任何新投資持開放態度，傾向在城市核心地段發展大規模項目，他說：「始終要講緣分，可遇不可求。」