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英偉達對手Cerebras IPO擬集資40億美元 估值達400億美元

商業創科
更新時間：14:55 2026-05-02 HKT
發佈時間：14:55 2026-05-02 HKT

彭博引述知情人士報道，人工智能晶片製造商兼數據中心營運商Cerebras Systems正尋求在首次公開招股 (IPO)中籌集最多40億美元，公司估值目標約為400億美元。

潛在認購意向逾100億美元

報道指，承銷銀行已收到超過100億美元的潛在認購意向。新的40億美元集資目標高於此前的計劃，今年三月，Cerebras 曾考慮集資約 20 億美元。

隨著投資者和大型科技公司加速投入數十億美元建設 AI 基礎設施，Cerebras 也在挑戰市場領導者英偉達。Cerebras 的晶片能一次處理大量數據，執行 AI 模型速度更快，並且營運自有數據中心。

Cerebras在今年2月完成約10億美元融資，估值達230億美元，投資方包括 Tiger Global、Benchmark、Fidelity 以及 AMD，該估值大幅高於去年9月的 81 億美元。

來自阿布達比G42收入銳減

據Cerebras提交給美國證券交易委員會的文件，Cerebras 在 2025 年有 24% 的收入來自阿布達比 AI公司G42，低於前一年的 85%。這段合作曾引發美國外資投資委員會 (CFIUS) 審查，但公司去年3月表示所有問題已解決。G42 在最新文件中未被列為持股 5% 的股東。

此次 IPO 由摩根士丹利、花旗、巴克萊和瑞銀主導。
 

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